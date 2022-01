«Oste-gutten» skaper para-revolusjon: – Kult

Jesper Saltvik Pedersen (22) vakte oppsikt da han fortalte at han fikk en ost i premie etter å ha vunnet et verdenscuprenn. Nå stiller Kjell Inge Røkkes VI-stiftelse og DNB med totalt 1,7 mill. kroner i pengepremier til para-VM på Lillehammer.

FOREGANSMANN: Jesper Saltvik Pedersen satte søkelys på det urimelige at parautøverne tjener en flik av det de funksjonsfriske innkasserer på sin idrett.

12. jan. 2022

Det er historiens første felles VM i snøsport, og mesterskapet går i dagene 13.-23. januar på Lillehammer og i Hafjell.

– Det er første gang det deles ut premiepenger i et paramesterskap, eller para-verdenscup, for de idrettene som er med her, det vil si langrenn, skiskyting, alpint og snowboard, forteller VM-sjef Ola Keul.

Mens de funksjonsfriske alpinistene drar inn hundretusener av kroner i premiepenger, fikk Jesper Saltvik Pedersen en ost da han vant i sveitsiske Veysonnaz siste vinter. For å belyse forskjellene mellom den para-idretten og den «vanlige» idretten, la han ut osten til salgs. For å kunne satse videre.

– Det var ment for å sette dagsorden om hvordan vi har det. Så tok det helt av. Det var også medvirkende til at det blir premiepenger nå i VM, sier Jesper Saltvik Pedersen til VG.

– Det er kult at det går an å gjøre en endring. Nå satser vi på mye bra medieomtale av det som skal skje på Hafjell og på Lillehammer. Vi håper det skal bli en ny giv.

Det var VM-general Ola Keul som tok kontakt med Stiftelsen VI med tanke på pengepremier. Den Kjell Inge Røkke-initierte stiftelsen sa ja til å stille opp. Så gikk DNB inn som hovedsponsor og øremerket inntil 1 million kroner til premiepenger.

Keul opplyser til VG at premiesummene i de 108 øvelsene i mesterskapet er som følger:

1. plass: 800 euro (ca. 8000 kroner).

2. plass: 400 euro (ca. 4000 kroner).

3. plass: 300 euro (ca. 3000 kroner).

VM skulle opprinnelig ha gått sist vinter, men ble utsatt som følge av corona. Det blir det det største arrangementet i Norge for parautøvere siden Paralympics i 1994.

Når vi spør om han har økonomi til å satse videre, svarer Jesper Saltvik Pedersen:

– Jeg har mange gode private sponsorer, pluss Olympiatoppen, Stiftelsen VI og Sparebankstiftelsen. Så det går rundt. Men jeg må studere fulltid ved siden av for å være klar til livet etter idrettskarrieren.

Birgit Skarstein mener at Jesper Saltvik Pedersen har gjort en «super jobb»:

– Jesper har på en konstruktiv måte satt ord på situasjonen, som jeg ikke tror folk vet om, og som vi utøvere har vent oss til. Jeg er vant til at premien er en kopp eller en brikke. Jesper har ikke vært sint og sur - han har gjort dette konstruktivt og likevel tydelig. Jeg tror det kjempeviktig at vi utøvere snakker om hvordan ting er og hvordan vi ønsker det, sier Skarstein til VG.

Jesper Saltvik Pedersen har mange pallplasser i verdenscupen denne vinteren og forteller at han har hatt mange flere dager på ski før konkurransesesongen enn tidligere.

– Jeg er godt i rute til å kunne være gullkandidat i alle disipliner.

I VM på Hafjell er det slalåm, storslalåm, super-G, superkombinasjon, utfor og parallellslalåm - altså seks sjanser.

– Hvor henter du inspirasjonen?

– Det er en kul idrett. Du har aldri kjørt det perfekte løp. Og så er det heftig. Veldig heftig. Vi er oppe i 120 km/t i utfor - på én ski.

– Nå håper jeg at det blir mange folk i bakken med VM på hjemmebane. Dette er første gang jeg kjører et internasjonalt renn her hjemme i Norge.

Dette er altså første gang verdens beste innen alpint, langrenn, skiskyting og snowboard til et felles VM.