Sport Håndball Norges målvakt Bergerud var redd for ballen. Én kamp ble vendepunktet.

Torbjørn Bergerud vurderte å slutte med håndball. Men ett lurt triks hjalp mot frykten – og sendte ham på kurs mot landslaget.

Nå nettopp

Når håndballgutta starter EM mot Slovakia torsdag, har de et ess helt bakerst.

Torbjørn Bergerud (27) kommer rett fra storspill for GOG i Danmark. Igjen kan den nesten to meter høye målvakten bli en nøkkelspiller for Norge.