Gråt etter sitt første løp på to år: - Jeg har vært så ensom

Birgit Skarstein overbeviste da hun klarte paralympics-kravet under VM i snøsport. Etterpå lå følelsene tjukt utenpå henne.

Birgit Skarstein var svært preget etter målgang.

Nå nettopp

– Jeg er litt satt ut jeg. Tenk at jeg sloss om medalje. Det skal ikke gå an. Det skal ikke være mulig, sier Skarstein til NRK rett etter at fjerdeplassen var et faktum.

Én topp seks-plassering, eller to innen topp tolv. Det var kravet Birgit Skarstein hadde å forholde seg til foran VM i snøsport på Lillehammer for å klare målet om å kvalifisere seg til paralympics i Beijing.