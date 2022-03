Fødselslege i Ukraina fikk Beckhams Instagram-konto

David Beckham (46) har fått besk kritikk for å promotere fotball-VM i Qatar som såkalt ambassadør. Nå høster han positiv oppmerksomhet for å ha overlatt sin Instagram-konto til en anestesilege ved en fødselsklinikk i krigsherjede Kharkiv.

OMSTRIDT: David Beckham sammen med Red Bulls formel 1- sjef Christian Horner under Qatars Grand Prix-løp i november i fjor.

21. mars 2022 17:47 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere fotballstjernen og superkjendisen fortalte om sin «handing over» i en video på sin Instgram-konto søndag. Overtakelsen innebar at den kvinnelige legen Iryna kunne publisere klipp på Beckhams «stories»-del av hans konto, som følges av 71,5 millioner personer over hele verden.

Med unntak av Russland der Instagram er blokkert av myndighetene.

Legen, som ifølge The Guardian også er sjef ved regionssykehuset i Kharkiv, la i løpet av gårsdagen ut videoklipp av blant annet nyfødte som fikk hjelp av oksygensgeneratorer til å puste. «Maskinene» er skjenket sykehuset av Unicef, som David Beckham også er ambassadør for.

Legens «stories» på Beckhams Instagram-konto viser også at kvinnene og deres nyfødte barn er trengt sammen i sykehuset kjeller, hvor de ble evakuert da Russland invaderte Ukraina for tre og en halv uke siden.

– Vi risikerer antakelig våre liv. Men vi tenker ikke på det i det hele tatt. Vi elsker jobben vår. Leger og pleiere her, vi er bekymret, vi gråter, men ingen av oss vil gi opp, uttaler Iryna.

David Beckham har frontet Unicefs arbeid siden 2005. Han oppfordrer de som følger ham på sin sosiale medieplattform til å gi penger til hjelpearbeidet som Unicef utfører i Ukraina.

Budskapet hans har hatt over fire millioner visninger siden det ble publisert søndag.

I fjor høst ble det kjent at David Beckham har latt seg engasjere av qatarske myndigheter til å være forgrunnsfigur for det omdiskuterte og sterkt kritiserte verdensmetsreskapet i fotball i Qatar før jul i år.

Britiske medier hevder at Englands tidligere landslagskaptein vil motta et honorar på mellom 1,1 og 1,6 milliarder kroner for oppdraget.