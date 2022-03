Frisk Asker må fjerne barnebilletter etter svindel

Frisk Asker tilbydde barn under tre år gratis billetter til hockeykampene, men nå blir det endringer etter at klubben har avdekket at folk har lurt seg inn.

TRØBBEL: Frisk Asker jubler her for scoring mot Vålerenga i februar i nye Varner Arena. Den siste tiden har Asker-klubben avdekket juks med billetter.

– Det er så lavmål som det kan få blitt, at du skal lure deg til billetter. Det er råttent gjort. Vi jobber det vi kan for å fylle opp vår fantastiske, nye arena. Så finnes det slike råtne epler. Jeg blir litt forbannet, sier Nicolay Sørensen, daglig leder i Frisk Asker.

Klubben har tilbud følgende billettpriser i deres mobil-app:

0–3 år: Gratis

3–16 år: 70 kroner

16 år og opp: 200 kroner

Nå har klubben sett seg nødt til å fjerne tilbudet om gratis barnebilletter i appen etter at hundrevis av voksne personer skal ha jukset seg gratis inn, ifølge klubben. De som ønsker billetter til de yngste må nå avklare dette via epost.

– Vi oppdaget at det plutselig var veldig mange babyer i Asker. Det var en person som hadde bestilt billetter til 19 babyer sist kamp og til 16 babyer kampen før, sier Nicolaysen.

NY STORHALL: Varner Arena i Asker tar 3650 tilskuere.

– Vi lever av billettinntekter. At folk vil lure seg inn slik er bare trist. En ting er at de lurer oss, men de ødelegger også for de som har unge barn.

– Kunne dere gjort mer for å kontrollere dette?

– Det er noe man skal kunne snappe opp i billettkontrollen, men det er ikke saken for meg. Saken for meg er at noen har gått inn og lurt systemet og svindlet seg til billetter. Men vi skal selvsagt gå gjennom våre rutiner, svarer Nicolaysen.

Etter mange begrensninger knyttet til pandemien er han glad for å ha publikum tilbake i hallene. Med nye Varner Arena har snittet økt fra 1130 til 2300 tilskuere.

Frisk Asker ligger under 2–3 i kamper for Sparta i kvartfinalene av NM-sluttspillet. Onsdag venter ny kamp dem mellom, og Frisk Asker er nødt til å vinne.

I de andre kvartfinalene leder Lillehammer 3–2 over Stjernen, mens Storhamar har overtaket med 3–2 over Vålerenga. Stavanger Oilers er semifinale-klare etter seier over Ringerike.