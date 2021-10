Idrettsstjerner betaler PR-byråer for å si unnskyld på sosiale medier. Har det gått for langt?

Trenden kan gå på troverdigheten løs, mener flere.

Bruno Fernandes bommet på straffespark mot Aston Villa tidligere i Premier League-sesongen. Etter kampen kom en lang melding om hvor lei seg han var.

Frustrert, skuffet og feil. Dette var blant de 187 bokstavene publisert i Bruno Fernandes’ Twitter-innlegg. Da Manchester United tapte 0–1 mot Aston Villa på hjemmebane sist helg, ble portugiseren synderen.

Etter straffebom nummer to av 23 for United, kom unnskyldningen på sosiale medier et par timer senere.