Clas Brede Bråthen: – Hoppuka viktigere enn VM-gull

Hoppsjef Clas Brede Bråthen må innse at det er 15 år siden en nordmann vant Hoppuka. Nå går han så langt som å mene at det er viktigere for Norge å vinne Hoppuka enn å ta VM-gull.

I FORM: Marius Lindvik i aksjon i Engelberg før jul. En betent visdomstann satte en stopper for ham i Hoppuka sist vinter. Han gikk glipp av Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Og da hjalp det ikke med 3. plass i Oberstdorf og 2. plass i Bischofshofen.

Anders Jacobsen i 2006/2007 var sist en nordmann vant den tysk-østerrikske Hoppuka sammenlagt.

Før det vant Sigurd Pettersen i 2003/2004 og Espen Bredesen i 1993/1994.

– Hoppuka har veldig høy prestisje, fordi du må være veldig god over åtte hopp, sier Clas Brede Bråthen.

– Sånn sett er det bare Raw Air der oppe når det gjelder det. Men Hoppuka har også en enorm oppmerksomhet og veldig lang historie, som gjør at den rager veldig høyt. Det er mange gode skihoppere som ikke har vunnet Hoppuka, for eksempel Simon Ammann.

– For oss som nasjon er det nå snart viktigere med en hoppukeseier enn VM-gull, enkelt og greit fordi det er så lenge siden vi har hatt en Hoppuke-vinner – selv om vi har hatt mange gode skihopper siden Anders Jacobsen i 2007.

JANUAR 2007: For 15 år siden tok Anders Jacobsen Norges siste sammenlagtseier i Hoppuka. Han hylles av fra v.: Anders Bardal, Roar Ljøkelsøy, Tom Hilde og Lars Bystøl.

I fjor lå Marius Lindvik godt an – før smertene fra visdomstannen ble for store. Året før var Daniel-André Tande i kanonform fra starten av vinteren, men ble truffet av en løpsk ski i Klingthal like før Hoppuka. Det endte med vond ankel og stor skuffelse i åpningsrennet i tyske Oberstdorf.

Nettopp Tyskland savner en Hoppuke-triumf enda mer enn Norge. De har ikke hatt noen sammenlagtvinner på 20 år – siden Sven Hannawald i 2001/2002.

Bråthen trekker fram japaneren Ryoyu Kobayashi som den største favoritten til å vinne årets Hoppuke.

– Han har hatt den mest stabile høye kapasiteten til nå. Karl Geiger leder verdenscupen sammenlagt, og Kamil Stoch er en fyr som vi alltid må ha på blokken.

– Men de norske?

– Marius Lindvik virker veldig bra nå. Han går inn mot denne Hoppuka i minst like god form som på sitt beste tidligere. Halvor Egner Granerud har hatt en fin utvikling de siste to helgene før. I fjor kom han inn i Hoppuka med gul ledertrøye, nå er han litt mer i angrepsposisjon. Jeg tenker at han definitivt kommer til å hoppe så godt at det blir vanskelig for de andre å slå ham.

Bråthen nevner også Daniel-André Tande og Robert Johansson.

– Vi har et wild cart i Daniel, og Robert er stabil – uten at han har klart å ta ut topp-potensial i år.

Janne Ahonen har vunnet Hoppuka fem ganger – flere enn noen andre. Jens Weissflog rakk fire triumfer for DDR og Tyskland, mens Bjørn Wirkola er én av tre mann med tre sammenlagtseirer. Én av de tre er sist vinters vinner, Kamil Stoch, som nå er 34 år og altså jager sin fjerde Hoppuke-triumf.

Tre mann har vunnet samtlige fire renn i Hoppuka: Sven Hannawald i 2001/2002, Kamil Stoch i 2017/2018 og Ryoyu Kobayashi i 2018/2019.

