Resultatene stuper bak Therese Johaug. Fallet var spådd for flere år siden.

Bak den suverene stjernen er norsk kvinnelangrenn på vei nedover. En tidligere landslagssjef tar på seg mye av skylden.

Årets Tour de Ski ga den svakeste laginnsatsen for norske dameløpere siden 2010. Her ligger Anne Kjersti Kalvå. Tiril Udnes Weng og Ragnhild Haga i målområdet etter siste etappe.

For bare to år siden hadde Norge fire blant de fem beste i verdenscupen sammenlagt. Denne sesongen har Norge fire blant de 20 beste.

Fortsatt dominerer Therese Johaug. Men hva har skjedd med norsk kvinnelangrenn?

– Vi har vært klar over at det ville bli en utfordring, sier tidligere landslagstrener Geir Endre Rogn til Aftenposten.

Rogn, som sluttet som landslagstrener etter en suksessrik 2020-sesong, er ikke overrasket over resultatutviklingen. Det er flere grunner til dette.

Fall i pallplasser

Årets Tour de Ski ga den dårligste laginnsatsen på 12 år. Den gang hadde Norge vært nede i en bølgedal i flere år. Så startet et tiår med gullskrift, der Marit Bjørgen og Therese Johaug forsynte seg grovt.

Men flere andre løpere dominerte også i toppen av resultatlistene.

Johaug droppet igjen touren i år. Hun ville vært soleklar favoritt til seieren. Men både hun og den tidligere eneren Marit Bjørgen har droppet touren før.

Likevel har andre løpere toppet resultatlistene. Nå har ting endret seg.

Heidi Weng ble nummer tre i år, men nest beste norske løper, Tiril Udnes Weng, ble nummer ti.

Og tendensen er den samme i verdenscupen.

For to år siden var lagvenninnene til Johaug i snitt på pallen i hvert eneste renn.

I fjor sto Norge over deler av sesongen. Men på 12 renn tok Norge fem pallplasser utenom Johaug.

I årets sesong har Norge etter 14 renn fem pallplasser utenom Johaug.

– Resultatene er omtrent som forventet, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til Aftenposten.

Han mener det som spesielt har endret seg fra fjoråret, er at Helene Marie Fossesholm (20) har slitt til nå. Men han understreker at to av hans tidligere sterkeste løpere også er blitt borte fra løypene.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen la opp for snart to år siden. Ingvild Flugstad Østberg har mistet flere år av karrieren på grunn av startnekt og helseproblemer.

Mathilde Myhrvold (23) og Tiril Udnes Weng (25) har tatt steget opp på pallen for første gang. Men flere andre løpere har slitt med å følge opp tidligere resultater eller å heve sitt nivå.

– Mange andre er i bedre form enn vi er. I en OL-sesong har vi overhodet ikke ambisjon om å være i toppform før jul, sier Iversen.

Therese Johaug ble VM-dronning igjen i Oberstdorf i fjor. Da tok damene stafettgull i tillegg til Johaugs tre individuelle gull.

Iversen ser imidlertid problemet for norsk damelangrenn. Landslagstreneren mener at etterveksten kan ha blitt bremset av at fem–seks dameløpere var ekstremt gode over lang periode. Det har gitt færre løpere sjansen over tid. Han innser også at Sverige er blitt bedre til å skape knallsterke seniorløpere av talentene sine.

– Jeg har ikke svaret på hvorfor vi ikke har klart dette bedre. Det er opplagt en utfordring. Dersom Johaug, Weng og Falla legger opp, blir det noen år med et mer svekket lag enn det burde vært, sier Iversen.

Hard mot seg selv

Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus tok våren 2018 ut sitt siste kvinnelandslag. Det besto av ti utøvere. Nå skal bare fire av disse løperne til OL.

Nå føler langrennseksperten til Viaplay på et stort ansvar for at Norge har kommet skjevt ut og for eksempel er på etterskudd målt mot Sverige.

– På en måte har dette skjedd på min vakt, sier Løfshus.

Løfshus var sjef for langrennslandslagene gjennom et gullfarget tiår frem til den enorme suksessen i Seefeld-VM i 2019.

Han så faresignalene, men Løfshus innrømmer at han tok grep for sent da han var landslagssjef. Løfshus var leder i landslaget mellom 2007 og 2019.

Vidar Løfshus presenterte dette våren 2018. Siden har det vært store utskiftinger.

Han mener problemstillingen er sammensatt. Blant annet påpeker han at:

Det var feil å droppe eget sprintlandslag for damer. Satsingen har ikke vært god nok.

Det er færre talenter på jentesiden enn guttesiden, også på grunn av færre utøvere.

Det må jobbes annerledes med dameutøverne

Det er ikke noen rask løsning på dette.

– Det er ikke noen klar fasit. Jeg er ikke mer kritisk til andre folk enn meg selv. Vi har diskutert det i flere år og tok ikke nødvendige grep tidlig nok, sier Løfshus.

Han tror situasjonen med store stjerner og flere andre gode løpere gjorde situasjonen for «lett» for dem. Han påpeker at imidlertid at det er lyspunkter, og at noen løpere er i ferd med å gå seg inn i den ypperste eliten.

– Helt «natta» er det ikke, sier Løfshus.

Forskjell på damer og herrer

Tidligere landslagstrener Rogn forteller at dagens landslagstrener Iversen og han selv jobbet for å få flest mulig jenter inn på elite-, rekrutt- og regionlag.

Han så tidlig at slike grep var helt nødvendig på damesiden.

Tidligere landslagstrener Geir Endre Rogn.

– Vi har ikke det samme store grunnlaget av lovende løpere på damesiden som på herresiden. Slik har det vært veldig lenge nå, sier Rogn.

Rogn var også juniorlandslagstrener før han ble trener på elitelaget i 2018. Han så tegn på utviklingen på juniorsiden og på nest øverste nivå i Skandinavisk cup for flere år siden.

Han påpeker at det også blir et problem når Astrid Uhrenholdt Jacobsen har lagt opp, Ingvild Flugstad Østberg ikke får konkurrere og Ragnhild Haga ikke får det til. Det har ikke kommet nye løpere som har kunnet fylle deres posisjon.

Samtidig er han fornøyd med at løpere som Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth ble løftet opp til verdenscupnivå etter at de tok grep.

– Jeg vil si at det har vært en effekt av grepene som er blitt tatt. Men typene som er komplette allroundere, har ikke kommet opp. Det er et mål at Fossesholm skal bli en slik løper, og jeg tror Tiril Udnes Weng er på god vei, sier Rogn.

Russiske Natalja Neprjajeva ( i gul trøye) vant Tour de Ski. Heidi Weng ble nummer tre og er den som har vist best resultater utenom Therese Johaug.

Når han ser på resultatene i junior-VM, ser han også større internasjonal bredde i toppen. Han tror løpere fra flere nasjoner har fått troen på at de kan bli blant de beste.

Rogn ser en gradvis bedring nå blant yngre løpere. Sverige dominerte i Skandinavisk cup for tre–fire år siden. Nå tar Norge igjen.

– Skal man bli verdens desidert beste skiløper, er veien lettere dersom man på slutten av juniortiden kan være god i junior-VM. Det er få norske kvinneløpere utenom Fossesholm som har vært det på mange år, sier Rogn.