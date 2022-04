Se direkte: Vi følger RBKs bortekamp

Da er RBK-laget klart: Som Adresseavisen skrev lørdag er ikke Victor Jensen med. Han er skadet og omfanget er foreløpig ukjent.

Det betyr at laget ser slik ut (3-5-2): Andre Hansen - Renzo Giampaoli, Markus Henriksen, Pavle Vagic - Erlend Dahl Reitan, Olaus Jair Skarsem, Tobias Børkeeiet, Carlo Holse, Edvard Tagseth - Stefano Vecchia, Noah Holm.

Adressa sender Ivers Direkte fra kl 17.45. Kampstart er 18.00!

NB! Dette betyr at Skarsem er inne igjen. Han var syk mot Odd. Og at Per Ciljan Skjelbred starter på benken.