Forslag til årsmøtet: Vil fjerne Bratseth fra RBK-styret

Til årsmøtet i Rosenborg har det kommet inn mistillitsforslag på styremedlem Rune Bratseth. – Begrunnelsen gir ingen mening, sier Bratseth.

Rune Bratseth (t.h) og Svein Tore Samdal på vei inn til styremøte i desember. Nå ønsker en gruppering RBK-supportere å fjerne Bratseth fra styrevervet.

20. apr. 2022 17:57 Sist oppdatert nå nettopp

«At Rune Bratseth har sterke følelser for Rosenborg Ballklub er ikke noe vi trekker i tvil. Samtidig er han også den ved siden av avtroppende styreleder som har sittet gjennom en særdeles negativ periode med utvikling for klubben, uten at vi kan se ett eneste spor av positive bidrag som kunne endre på denne retningen.»

Dette står å lese i årsmøtepapirene til Rosenborg som ble offentlige onsdag ettermiddag.