Holger Rune innrømmer vanskelig periode: – Definitivt ting jeg ville gjort annerledes

Danske Holger Rune står foreløpig uten en eneste seier i sommermånedene – en periode hvor han det har blitt mer oppmerksomhet rundt utbruddene hans på banen. 19-åringen mener han har lært mye av det.

17 minutter siden

Dansken har hatt sin store gjennombruddssesong i år, men etter å han røk ut i kvartfinalen mot Casper Ruud i French Open for snaut to måneder siden, har det ikke gått like bra for stortalentet.

19-åringen har tapt første kamp han har spilt i de fem turneringene siden tapet mot Ruud, og fredag kveld tok han til Instagram.

– Den siste måneden har inneholdt mye læring. Spesielt utenfor banen. Jeg skjønner nå hvordan ting som blir sagt i øyeblikket kan bli misforstått, vridd på og brukt på verste vis i pressen, skriver Rune.

Både i French Open og i Wimbledon gjorde Rune seg bemerket for raseriutbrudd, og Casper Ruud var tydelig på at det var «på tide å vokse opp» for Rune etter kampen deres i Paris i starten av juni.

– Når det er sagt, så er det definitivt ting jeg ville gjort annerledes hvis jeg fikk muligheten, men vi kan ikke endre fortiden. Vi kan bare ta til oss lærdommen, skriver Rune, og fortsetter:

– Jeg prøver å navigere innenfor dette presseshowet etter beste evne og jeg blir klokere. Jeg valgte ikke tennis på grunn av berømmelsen og pressen, men av den enkle grunn at jeg elsker å spille. Spillegleden har blitt forstyrret en stund på grunn av disse omstendighetene. Nå føler jeg at jeg har lagt det bak meg, og det fine er at jeg har innsett at ingenting kan ta fra meg lidenskapen for tennis. Jeg elsker tennis, skriver Rune, og avslutter med å takke for støtten.

Denne uken spilte Rune i ATP 500-turneringen i Hamburg, hvor han ble slått ut av nederlandske Tallon Griekspoor i strake sett. Dansken, som er rangert som nummer 27 i verden, skal etter planen spille en 250-turnering i kroatiske Umag i neste uke, hvor han er tredjeseedet.

Den forrige kampen Rune vant kampen mot Stefanos Tsitsipas i 4. runde i French Open, tilbake til 30. mai i år.

PS! Casper Ruud er videre til finale i Swiss Open i Gstaad. Kampen går søndag 11.30 og vises på Discovery+ i Norge.