Superstjernen forberedt på sjokk-exit: – Norge er store favoritter

TRONDHEIM: Til daglig er de lagkamerater i Paris Saint-Germain, og begge er regnet blant verdens aller beste håndballspillere. Lørdag formiddag møtte begge den internasjonale håndballpressen på et hotell ved Nidelvens bredd. Søndag kveld barker de sammen i Trondheim spektrum.

Der stopper imidlertid også likhetene for Nikola Karabatic og Sander Sagosen i denne omgang. For førstnevnte og hans Frankrike har satt seg selv i en vanskelig posisjon før møte med Sagosens Norge.

– Det er en «vinn eller dra hjem»-kamp for oss. Vi har et stort press på oss, mens Norge spiller foran sitt eget publikum. De blir veldig farlige og er store favoritter, sa Karabatic. Fredag gikk franskmennene på et sjokkerende tap for Portugal.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Han fortalte at noe av det tøffe med å spille mesterskap, er at du bare får en dag til å hente deg inn etter et nederlag. Du må både analysere hva som gikk galt, samtidig som du raskt må rette blikket mot neste kamp.

– Vi må også svare på spørsmål om hvorfor vi tapte og spilte dårlig. På klubblaget har vi to-tre dager på å slå tilbake, sa Karabatic.

35-åringen har varslet at landslagskarrieren nærmer seg slutten. Dette er trolig det siste europamesterskapet han spiller.

– Det har vært opp- og nedturer gjennom karrieren. Vi har vunnet turneringer og medaljer, mens nå er vi der at vi kanskje må dra hjem allerede etter gruppespillet. Vi vet imidlertid at vi ikke er hevet over slike ting. Det er slik livet og idretten er. Du må gå gjennom slike ting, og det er det som gjør sport så spennende, sier han.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

– En av verdens beste

Til tross for at resultatene ble som de ble på fredag, så vet Sagosen at det ikke blir enkelt å møte klubbkameraten søndag.

– «Niko» er kanskje en av verdens beste håndballspillere. Jeg har lært masse håndball av ham, men der jeg kanskje har lært mest er måten han håndterer det mentale på. I PSG lever vi under press hele tiden, vi skal vinne alle kamper hele og helst med ti mål. Det å hele tiden klare å være sulten og gjenskape det å skulle prestere, der er han i en egen klasse, sier Norges store stjerne.

Richard Sagen

Landslagssjef Christian Berge ble ikke imponert av det franskmennene serverte fredag kveld.

– De slet både defensivt og offensivt. Nå kommer de med alt de har mot oss, for de har ryggen mot veggen. Det er alt eller ingenting for dem, så det blir en steintøff oppgave, sier trønderen.

Han minner om at de blå har slått tilbake før. I EM 2016 imponerte de ingen. Det mesterskapet ble fulgt opp med OL-sølv og VM-gull i løpet av det neste året.