Nøyaktig to år etter den alvorlige ulykken vant han endelig igjen: – Det kom noen tårer

Syver Westgaard Wærsted (23) fra Porsgrunn vant endelig et offisielt sykkelritt igjen, på dagen to år etter ulykken som kunne satt en stopper for den lovende sykkelkarrieren.

Det skjedde i Norgescuprittet på Skogn, hvor han etter 172 kilometer var raskest på oppløpet og spurtet i mål som førstemann foran Fredrik Dversnes (Team Coop) og Mikkel Eide (Tønsberg CK).