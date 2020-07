Andreas (21) med dramatisk oppladning til NM-gullet: Måtte testes for koronavirus like før start

Andreas Leknessund forsvarte NM-gullet, men kun dager før så det mørkt ut for at han skulle få starte rittet.

Lørdag syklet Andreas Leknessund inn til NM-gull på tempo like utenfor Skien, 15 sekunder foran Tobias Foss. Til iTromsø sier han at var litt overrasket over hvor bra rittet gikk for hans egen del.