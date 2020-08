Formel 1-laget ble beskyldt for juks: Nå straffes «den rosa kopien»

Renaults protest mot Formel 1-rival Racing Point, som de mener har kopiert Mercedes, tas til følge. Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen er overrasket over avgjørelsen juryen fra Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har fattet.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har konkludert med at Mercedes, ikke Racing Point, designet mesteparten av kjølekanalene til bremsesystemet på bakhjulene. Joe Klamar / Pool AFP

7 minutter siden

Racing Point er ilagt 400.000 euro, i overkant av 4 millioner norske kroner, i bot og trekkes 15 poeng i VM-sammendraget, går det frem av avgjørelsen fra Det internasjonale bilsportforbundets (FIA) jury.

Det var etter Steiermarks Grand Prix i midten av juli at det franske Formel 1-laget leverte inn en formell protest, med påstand om at årets Racing Point-bil, RP20, er for lik fjorårets Mercedes, W10.

Nærmere bestemt var det kjølekanalene til bremsesystemet Renault mente var for like. Det er en såkalt «Listed Part», som er en del av bilen som lagene må designe selv, i henhold til Formel 1-regelverket.

– Når man studerer bilene ser også en lekmann at det er store likheter mellom dem, men om det er ulovlig, er en helt annen sak, sa Henning Isdal, Formel 1-ekspert i Viasport, til Aftenposten da.

Nå har FIA konkludert med at det er Mercedes som har designet mesteparten av kjølekanalene til bremsesystemet på bakhjulene. Racing Point har heller ikke designet systemet til bremsene på forhjulene, konkluderer FIA-juryen med i avgjørelsen fredag.

Les også Dennis Hauger (17) flyttet alene til England for motorsportdrømmen: – Det er ingen kjære mor

Er bilene for like? Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har nå fattet en avgjørelse. Joe Klamar, Pool AFP / Thomas Peter, Reuters

– Forskjellige filosofier

Viasports Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen er på vei til jobb for å kommentere første fritrening denne helgen når vi tar kontakt, og har på det tidspunktet ikke fått med seg avgjørelsen fra FIA.

– Jeg er overrasket og hadde ikke trodd det, sier han til Aftenposten.

– Dette er jo forskjellige filosofier. Noen står beinhardt på at alle team må konstruere sine egne biler, og at det er Formel 1 sin natur. Jeg synes det er greit med litt tettere samarbeid, utdyper han.

Viasport-kommentatoren omtaler Formel 1 som «ganske sårbart».

– Det er et ti team i Formel 1, og vi vet ikke om alle er med neste år. Ingen team banker på døren for å komme inn, og det er veldig stor forskjell på de gode og dårlige teamene i Formel 1, påpeker han.

Han forteller at det finnes to ulike grupperinger blant dem som følger Formel 1. For noen er sporten en konkurranse mellom bilbyggere, som i første rekke dreier seg om teknologi. For andre er kampen mann mot mann bak rattet det viktigste ved sporten.

– Formel 1 driver en ganske vanskelig øvelse når de forsøker å tilfredsstille begge de partene, avslutter Gulbrandsen.