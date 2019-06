Det åtte dager lange sykkelrittet har i årevis har vært benyttet som en siste test før Tour de France. Søndag viste Boasson Hagen kjempeform.

Den 142 kilometer lange etappen fra Aurillac til Jussac endte i massespurt, og der var den norske Dimension Data-proffen best av alle.

– Jeg er veldig glad for at jeg klarte å ta denne seieren. Jeg led de siste stigningene, men jeg fikk til en god spurt. De beste spurterne var borte. Jeg er så glad for denne, det begynner å bli en stund siden siste seier, sa Boasson Hagen i et intervju vist på TV 2.

Femte seier i rittet

Sist rudsbygdingen gikk til topps i et World Tour-ritt var i 2017. Dagens etappeseier er karrierens femte i Critérium du Dauphiné.

Et brudd på en håndfull ryttere hadde underveis på etappen en solid ledelse på hovedfeltet, men mot slutten nærmet forfølgerne seg sakte, men sikkert. Med én kilometer til mål var hovedfeltets jakt fullført med hell.

Fakta: Sykling: Critérium du Dauphiné søndag Sykkelrittet Critérium du Dauphiné på sykkel søndag: 1. etappe, 142 km Aurillac – Jussac: 1) Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) 03.24,33, 2) Philippe Gilbert, Belgia (Deceuninck-Quick Step) samme tid, 3) Wout Van Aert, Belgia (Jumbo-Visma) s.t., 4) Nils Politt, Tyskland (Katusha-Alpecin) s.t., 5) Gregor Mühlberger, Østerrike (Bora-Hansgrohe) s.t., 6) Sonny Colbrelli, Italia (Merida) s.t., 7) Jonas Koch, Tyskland (CCC) s.t., 8) Aleksej Lutsenko, Kasakhstan (Astana) s.t., 9) Benoît Cosnefroy, Frankrike (AG2R) s.t., 10) Michal Kwiatkowski, Polen (Ineos) s.t. Rittet avsluttes 16. juni. X

– Det gikk veldig bra. Lagene bak jaktet bra. Jeg hadde nok med å bare bli med i gruppen, sa Boasson Hagen.

Forventer ikke å beholde ledertrøyen

Like bak Boasson Hagen fulgte den belgiske stjernen Philippe Gilbert. Wout Van Aert ble nummer tre.

Nå vil han sykle med ledertrøyen på dag to av det ukelange rittet.

– Jeg forventer ikke å beholde trøyen for lenge. Vi får bare ta det dag for dag fremover, sa han.

Odd Christian Eiking og Carl Fredrik Hagen ble henholdsvis nummer 17 og 21 i spurten. Begge var slått med ti sekunder av Boasson Hagen.

Vegard Stake Laengen kom i mål fire minutter bak seierherren og endte på 92.-plass

(©NTB/100 % Sport)