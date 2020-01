Pallplassen glapp for Kilde: – Tapte mye fart

Kilde lå godt an, men mistet pallplassen i det siste partiet i lørdagens utfor i Wengen. Han gikk inn til sjetteplass, 17 hundredeler fra å forsvare pallplassen fra samme renn i fjor.

– Når jeg kommer til S-en (det siste partiet), treffer jeg et slag akkurat i det jeg skal veksle. Jeg merket at jeg tapte mye fart da jeg skulle over kanten, sa Kilde til TV 2.

Sveitsiske Feuz var knallsterk i lørdagens renn og holdt stor fart hele løpet gjennom. Han kom inn til mål 29 hundredeler foran utforcup-rivalen Dominik Paris, som endte på annenplass. Feuz tar dermed over ledertrøyen i utforcupen sammenlagt.

Kortere løype

Slik gikk det altså ikke i lørdagens utforrenn. Ingen av nordmennene klarte å gjøre noe med Feuz som ble heiet fram til det som etter alle solemerker blir hans tredje utforseier på hjemmebane i Wengen.

Kilde åpnet knallsterkt og lå 41 hundredeler foran Feuz etter det første partiet. Han holdt følge med Feuz nesten hele løypa, men i siste parti tapte han mye og kom inn 48 hundredeler bak lederen.

Skuffet Jansrud

Kjetil Jansrud var skuffet etter målgang og var spesielt misfornøyd med en feil med staven tidlig i løpet.

– Som i går klarte jeg å tråkke staven igjennom på toppen der og mister staven. Det var ikke noe seiersløp for meg i dag, sa Jansrud.

Han endte 60 hundredeler bak landsmannen Kilde og over sekundet bak vinneren Feuz.

Den siste norske løperen Stian Saugestad endte som nummer 40 og fikk ikke med seg verdenscuppoeng denne gangen.

