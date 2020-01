I fjor ble han kåret til verdens beste unge spiller. I kveld herjet han for Norge.

Portugal-Norge 28–34

TRONDHEIM: Han rager 2,04 meter over parketten, tirsdag kveld var han så stor at han nesten kunne stilt seg rygg til rygg med Olav Tryggvason-monumentet på Trondheim torg og vunnet konkurransen.

I byens storstue var det iallfall ingen større gigant enn 22-åringen fra Oslo i den første omgangen. I løpet av de 30 minuttene banket han inn seks scoringer på syv forsøk. Dermed var han svært sentral i at Norge ledet an i den viktige sistekampen på norsk jord i dette mesterskapet.

Utgangspunktet for kvelden var enkelt. Begge lagene var videre til mellomrunden i Malmö, men kampen var av største betydning fordi poengene fra denne duellen ville bli med til Sverige.

Fakta: Håndball-EM: Portugal – Norge 28-34 Håndball-EM menn tirsdag, gruppe D i Trondheim: Portugal – Norge 28-34 (14-16) Trondheim Spektrum 9069 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Tom Kåre Nikolaisen, Sander Sagosen 5, Sander Andreassen Øverjordet, Petter Øverby 1, Magnus Jøndal 7, Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud 2, Gøran S. Johannessen 6, Christian O'Sullivan 3, Eivind Tangen, Harald Reinkind 4, Kevin Gulliksen, Alexander Blonz, Magnus Abelvik Rød 6. Toppscorer Portugal: Antonio Areia 5. Dommere: Robert Schulze/Tobias Tönnies, Tyskland. Utvisninger: Portugal 6 x 2 min., Norge 5 x 2 min. Norge og Portugal er klare for hovedrunden. Der spilles kampene i Malmö fredag, søndag, tirsdag og onsdag. (©NTB)

Det ble etter hvert tydelig at de norske spillerne ville suge til seg hvert eneste gram og desibel de kunne av støtten fra et entusiastisk hjemmepublikum. I Skåne kan kubjellene bli i undertall i kamper mot våre skandinaviske naboer i både øst og sør. Ved flere anledninger veivet draktene i mariusmønster mot tribunene for å få mer lyd.

De ble bønnhørt hver gang.

HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Tok opp arven etter Sagosen

Det var ingen overraskelse at Norge tok seg videre fra gruppen, men få hadde satt pengene på at duellen mot laget fra den iberiske halvøy skulle bli en ren gruppefinale. Slik ble det imidlertid da de franske verdensstjernene ikke fikk det til denne gangen.

Dermed var det trøndersodd mot bakalao, karsk mot portvin og Odd Iversen mot Eusebio i oppgjørets time.

Om vi skulle være så dumme å trekke Cristiano Ronaldo inn i sammenligningen, så var det Magnus Abelvik Rød som må få den sammenligningen denne gangen.

I fjor sommer ble han kåret til verdens beste unge spiller. Det er nettstedet Handball Planet som står bak den prestisjetunge kåringen. Tidligere hadde Sander Sagosen vunnet tre ganger.

Rød var svært viktig da Norge spilte seg helt til VM-finalen i fjor. Nå vil han tydeligvis til en ny finale.

Det portugisiske forsvaret hadde lagt seg på en svært røff linje. Ved ett tilfelle fikk Rød to strake armer i brystet fra en forsvarer, mens en annen smalt over ham som et blylodd da begge deiset i bakken.

Rød måtte ta telling og kom seg på beina igjen. Han sto på banen nesten hele den første omgangen, men fikk hvile i den andre.

HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Scoret i siste sekund

Den første omgangen kan deles i tre.

De ti første minuttene fulgte lagene hverandre tett og scoret fem mål hver. I løpet av de ti neste rykket Norge ifra og skaffet seg 11–7 og en firemålsledelse. Portugiserne hadde imidlertid ikke møtt opp for å være statister til en norsk parademarsj.

Norge slurvet ved et par anledninger, og plutselig var luken nede i ett mål. Christian Berge tok timeout og fikk den responsen han håpet på.

Det siste halvminuttet hadde Norge to utviste spillere og portugiserne én. Med få sekunder igjen til pause satte Sander Sagosen fart fra midtbanen. Han slapp ballen til omgangens store spiller.

Med ett sekund igjen hamret Rød inn 16–14.

HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Etter pause ble det tydelig at det norske laget ville få avgjort dette så fort som mulig. Da det var spilt syv minutter, hadde Norge økt ledelsen til syv mål. Magnus Gullerud og Gøran Johannessen sto for to mål hver, mens Harald Reinkind viste at Norge har flere høyrebacker enn Rød som kan hamre inn mål. I mål stoppet Torbjørn Bergerud flere og flere baller.

Men akkurat da det begynte å se komfortabelt ut scoret portugiserne tre ganger på rad. Christian Berge så seg nød til å ta en ny timeout, og Norge fikk tydeligvis løst de små problemene som må ha vært der.

Magnus Jøndal scoret fra både kanten og fra straffemerket, og endte opp som kveldens toppscorer med syv mål.

Gøran Johannessen spilte også sin beste kamp i turneringen og endte tilslutt på seks mål.

Bergerud fortsatte det gode spillet fra Frankrike-kampen og stoppet 12 av 37 skudd. Han ble kåret til banens beste spiller.

Publikum trampeklappet det norske laget gjennom de siste minuttene av kampen. En mer perfekt avskjed kunne ikke laget fått før de setter seg på flyet til Sverige.