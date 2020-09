Bergen gir grønt lys for byarena og ishockey-VM i sentrum

– Det vil bli det beste VM-et verden har sett, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Men det er noen pucker som må settes i mål først.

Nå nettopp

Onsdag tok byrådslederen imot de to øverste toppene i Norges Ishockeyforbund: President Tage Pettersen og generalsekretær Ottar Eide.

Tema var bygging av byarena og at Bergen kan bli en av to arrangørsteder for et ishockey-VM på norsk jord i 2027.