Oilers henter ny spiller: – Forventer at han skal være en viktig mann

Chris Rumble (30) blir Oilers’ nye stjerneback.

Pål Haukali Higson og Oilers forsterker laget med en ny back. Jon Ingemundsen

30-åringen med både amerikansk og canadisk pass, kommer fra spill i den tyske toppdivisjonen DEL der han siste sesong har spilt for Iserlohn Roosters. Før det spilte han to sesonger i Fischtown Pinguins. Han har tre sesonger bak seg i europeisk hockey.

Backen er siste tilskudd til årets Oilers-tropp og dermed er Oilers klare til å ta fatt på sesongen.

Det er nærliggende å se for seg at Rumble skal erstatte fjorårets backsuksess Nolan Zajac, men Pål Haukali Higson synes ikke det er helt rettferdig overfor nysigneringen.

– Det er nesten uhøflig å si at noen skal erstatte Zajac. Å skulle erstatte en spiller som var så overlegen, det er for det første vanskelig. Dessuten er ikke Rumble helt samme spillertype som Zajac, sier Oilers’ sportssjef.

Allrounder

Zajac noterte seg for 58 målpoeng på 44 kamper og fikk med seg et seriemesterskap før sesongen ble avbrutt.

– Rumble er en back med et offensivt gen, han har et godt skudd, er god i overtall, men er en mer allrounder enn Zajac var. Med en sterk defensiv side. Han er også en fysisk spiller som er tøff å møte. Vi forventer mye av han og at han skal være en viktig mann for oss, fortsetter Higson.

Den nye Oilers-backens kontrakt gikk ut etter sist sesong. Det er foreløpig uvisst når han kommer til Oilers. Før det må han få innvilget arbeids- og oppholdstillatelse. Så venter ti dagers karantene.

– Hvordan fikk dere tak i Rumble, Higson?

– Han hadde ikke kontrakt videre i Tyskland, men jeg tror nok situasjonen der (med koronavirus) gjorde at han ble tilgjengelig for oss. Normalt sett ville han spilt et annet sted enn i Stavanger, Norge var nok ikke på kartet hans sånn i utgangspunktet.

Erfaring fra AHL

Higson sier han har kjent til Rumble siden før han dro til Europa. Han kjenner spillerens agent og har fått gode tilbakemeldinger på spilleren. Flere tidligere Oilers-spillere er og har vært innom tysk hockey, slik at Rumble selv også har kunnet gjøre sine undersøkelser om Oilers.

– Han vet godt hva han kommer til og vi vet godt hva slags spiller og person vi får, sier Higson.

Chris Rumble er født i USA og har erfaring fra spill i AHL (nivå to i USA/Canada) og ECHL (nivå tre).

I fjor noterte Rumble seg for 21 poeng på 39 kamper for Iserlohn Roosters, på to sesonger i Fischtown Pinguins ble det totalt 43 målpoeng på 83 seriekamper.