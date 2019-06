Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum har tatt sandvolleyballverden med storm, og er nå rangert som verdens beste par. Før turneringa i Polen forrige helg, hvor det ble et knepent finaletap, vant de to tre strake turneringer i verdensserien.

De to har hatt en voldsom utvikling, hvor de for bare et år siden var rangert som nummer 35 i verden og måtte spille kvalifiseringer for å få være med i de største turneringene.