Det vil seg ikke når det gjelder Sverige og vinter-OL. Nok en gang ble det tap, denne gang for Italia og Milano/Cortina. Sveriges alternativ, hvor Stockholm og Åre var planlagt som vertskap, fikk bare 34 stemmer. Italienerne vant med 47.

Mye taler for at det var den manglende oppslutningen i hjemlandet som felte svenskene. Mens 80 prosent av italienerne skal ha støttet et nytt OL-prosjekt, var målingene i Sverige vesentlig lavere.