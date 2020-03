New York Patriots-legenden Tom Brady (42) gir seg i NFL-klubben etter 20 sesonger. Men quarterback-stjernen har ikke planer om å legge opp.

Brady bekrefter selv i sosiale medier at han og Patriots skiller lag. Han har vunnet seks Superbowl-titler med klubben og er av mange regnet som den beste quarterbacken i amerikansk fotballs historie.

I et følelsesladd innlegg takker Brady alle sine lagkamerater, trenere og andre samarbeidspartnere for de siste 20 årene i karrieren.

– Jeg er takknemlig for alt dere har lært meg, og jeg har lært av alle. Dere har latt meg ta ut hele mitt potensial, og det er alt en spiller kan håpe om, skriver Brady, som også takker fansen i en egen melding.

– Massachusetts har vært hjemmet mitt i 20 år. Det har oppriktig vært de to lykkeligste tiårene jeg kunne ha sett for meg, og jeg har ikke annet en kjærlighet og takknemlighet for tiden min i New England. Dere har alltid omfavnet denne California-gutten som deres egen.

Brady sier han vil fortsette fotballkarrieren, men at han ikke vet hvor. 42-åringens kontrakt med Patriots utløp etter sesongen som ble avsluttet i februar, og han og klubben er ikke blitt enige om en forlengelse.

Sist sesong røk New England Patriots ut av NFL-sluttspillet med et skuffende tap mot Tennessee Titans i første runde.

– Både i livet og i fotballen er det uunngåelig å mislykkes. Man kan ikke vinne hele tiden. Imidlertid kan man lære av motgangen, reise seg med stor entusiasme og entre arenaen igjen. Det er der dere kommer til å finne meg, for jeg vet at jeg har mer å bevise, uttalte Brady da.