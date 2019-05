– Høres det for godt til å være sant, er det sannsynligvis det. Youtubere og bloggere påstår ofte at de har en «quick fix». Ha på bullshit-filteret, og vær klar over at det meste av kostholdsråd fra bloggere er betalt reklame, sier fagkonsulent Silje Hønneland.

Hønneland holdt tirsdag foredrag for 160 personer i aulaen på Molde videregående skole.