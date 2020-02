Vipers kan vinne serien i kveld: – Da må vi ha flaks

KRISTIANSAND: – Da må vi ha flaks, for jeg tror ikke det blir tilfelle i morgen. Storhamar virker å være i form de siste kampene. Men det kan hende at de avgir poeng mot Gjerpen, men det er nok mindre sannsynlig, sier Vipers-keeper Andrea Austmo Pedersen.

Fædrelandsvennen følger kampen mellom Byåsen og Vipers. Kampstart er klokken 18.00.

Vipers stormer mot et nytt seriemesterskap. Med seier borte mot Byåsen i kveld, samtidig som bunnlaget Gjerpen stikker kjepper i hjulene mot Storhamar, er Vipers serievinnere fire runder før slutt.

– Fokuset vårt er på å vinne kampen, ikke seriemesterskapet. Byåsen har levert en god sesong, så vi får nok å gjøre, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Det hadde vært fint å avgjøre serien i morgen, men jeg tror Storhamar slår Gjerpen. Men vi skal gjøre alt for å få seieren mot Byåsen, sier Vipers-bakspiller Silje Waade.

Hvis både Vipers og Storhamar vinner sine kamper, er det fortsatt en teoretisk mulighet for at Storhamar skal ta gull. Men da må de slå Vipers med ti mål neste serierunde, og vinne alle sine resterende kamper. Samtidig må Vipers tape alle sine resterende kamper. Men det virker ikke særlig sannsynlig.

– Vi kan jo i praksis vinne serien uansett, sier Gjekstad.

Møter gamleklubben

Dersom Vipers avgjør serien på onsdag mot Byåsen vil det være på en arena hvor flere Vipers-spillere har spilt mange håndballkamper i Byåsen-drakt.

Hanna Yttereng, Emilie Hegh Arntzen, Marta Tomac, Andrea Austmo Pedersen og Silje Waade har en fortid i Byåsen.

– Det blir en vanlig håndballkamp. Men det blir jo spesielt fordi det er første gangen jeg spiller i Trondheim spektrum (Byåsen sin hjemmebane jour.anm.) for bortelaget, sier Vipers sin bakspiller, Silje Waade.

Hun spilte i Byåsen fra 2010 til 2018, før hun gikk til Vipers. Før denne sesongen ble keeper Andrea Austmo Pedersen hentet fra Byåsen. For henne blir det også for første gang hun spiller for bortelaget i Trondheim mot Byåsen.

– Det blir litt rart. Det føles ikke så lenge siden jeg spilte der sist for Byåsen, sier keeperen.

Møter formsterkt lag

Både Waade og Austmo Pedersen kjenner naturligvis Byåsen og deres spillere godt.

– Anna Kallestad på høyrebacken har dunket inn en god del mål, og de har en erfaren keeper. Så det gjelder å skyte godt, sier Waade.

For Vipers sin del, mener hun det er viktig å være nøyaktig i spillet.

– Hvis vi gjør de enkle tingene bra, så har vi gode muligheter til å slå dem i morgen, sier bakspilleren.

Men det blir uten Malin Aune, som er ute med fingerbrudd.