Ruud sjanseløs i Sverige

Ruud kom seg aldri noe særlig inn i kampen mot Dzumhur, ranket som nummer 95 i verden, og tapte i strake sett. 27-åringen var ranket så høyt som nummer 23 i juli 2018 og har tidligere tatt seg til tredje runde i både Australian Open, Roland-Garros og US Open.

Ruud var syvende seedet i ATP250-turneringen på den svenske vestkysten, men klarte likevel ikke å ta seg forbi det første hinderet i Dzumhur.

– Han spilte bra, jeg spilte ikke så bra. Det er heldigvis nye muligheter om et par uker, så jeg kan ikke deppe altfor mye, sa Ruud til arrangøren etter kampen.

Slet i starten

Ruud slet stort i det første settet. Først holdt han på å rote vekk sitt andre servegame og lå under 0-30, men satte deretter inn fire poeng på rad og gikk opp til 2–1. På 3–3 og egen serve holdt Ruud på å bli brutt av Dzumhur, men nordmannen satte to poeng på rad og berget eget servegame.

Og Dzumhur fortsatte i det samme sporet i det andre settet. Han vant fire strake poeng i Ruuds første servegame og brøt nordmannen umiddelbart til 1–0.

Ruud svarte ved å vise muskler og brøt tilbake til 1–1. Det gjorde også Dzumhur på Ruud sin serve i gamet etter, som betød at ingen hadde klart å beholde egen serve de første tre gamene.

Sjanseløs

Etter at Dzumhur beholdt egen serve og klarte å bryte Ruud enda en gang, sto det 4–1 til bosnieren. På det avgjørende poenget i det femte gamet falt også Ruud, selv om det ikke så ut til å være noe alvorlig.

Ruud holdt serven til 2-5, men på egen serve avgjorde Dzumhur med meget god tennis. På både 30–0 og 40–0 valgte han å kutte ballen rett over nettet, og Ruud var sjanseløs. Bosnieren vant det andre settet fortjent 6–2.

Tapet kommer drøye to uker etter at Ruud røk ut i strake sett for John Isner i første runde av Wimbledon-turneringen. I mellomtiden røk han ut for Thiago Monteiro i kvartfinalen i Challenger-turneringen i Braunschweig. Monteiro vant for øvrig også turneringen.

