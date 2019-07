Cecilia Brækhus tvangsutløser toppadvokater etter pengekrangel

Siden 2015 har advokatene John Christian Elden og Morten Andreassen eid henholdsvis 14,05 prosent og 21,07 prosent av selskapet First Lady Promotion. Nå har Cecilia Brækhus tvangsutløst de to advokatene til én krone per aksje – mot deres protester, skriver Dagens Næringsliv.

Det er selskapets revisor som i årsberetningen skriver at utkastelsen er bestridt, og at det derfor tas forbehold om gyldigheten av styrevalget.

Ifølge Brækhus' manager og styreleder i selskapet, advokat John Rein, har Brækhus rett til å kaste ut de to advokatene.

– Aksjonæravtalen sier at alle aksjonærene har en aktivitetsplikt. De får ikke betalt for arbeidet, men deler utbyttet om det blir overskudd. Morten Andreassen og John Christian Elden – eller deres selskaper – er i realiteten ikke involvert lenger. Da oppfyller de ikke plikten avtalen pålegger dem. Da har vi benyttet denne bestemmelsen til å utløse dem til pålydende verdi, som er én krone per aksje, sier Rein til avisen, og legger til at de må saksøke dem dersom de ønsker å forfølge saken.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

I en tekstmelding til DN skriver Andreassen at han vil ta kontakt med styreleder etter ferien for en redegjørelse, og at han deler revisors bekymring over lovligheten av tvangsutløsningen.

Elden sier i en kommentar at han forstår at revisoren har stusset på fremgangsmåten, men at han er sikker på at saken vil få en løsning.

Ifølge avisen er partene også uenige om pengene Brækhus har tjent på utenlandsstevner. De har gått til hennes heleide selskap First Lady Management, men revisor påpeker at det er spørsmål om ikke disse «skulle tilhørt og vært reflektert i First Lady Promotion sitt regnskap», skriver revisoren i sin beretning.

