KRISTIANSAND: – Nå kan vi ikke sitte her og slappe av lenger. Vi må jobbe, sier Anders Torbjørnsen og finner fram drillen for å feste nye skruer i broa de lager over et myrhull.

Vi befinner oss langt inni Bymarka, på sørvestsiden av Bervannet. Her passerer den 12,4 kilometer lange Hvitløypa, som er et av de lengste løpene i Terrengkarusellen.