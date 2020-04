KRISTIANSAND: – Det viktigste er å beholde kundekontakten mens vi er stengt. Å legge ut daglige treningsvideoer er en måte å gjøre det på, sier Delane-Skibsrud.

Hun er daglig leder for Solskinn og Latter, som startet opp i september 2018. Det tilbyr i første rekke trening for «godt voksne», men er også en kafé som med jevne mellomrom varter opp med sosiale arrangementer.