Voss-løparen håper på ny verdscupsjanse: – Eg likar det presset

Utgangspunktet er godt. Grovjobben vart gjort på Beitostølen for ei veke sidan. No gjeld det berre å stadfesta form.

– Signalet vi fekk, var at Beitostølen skulle telja mest, men eg kan ikkje drita meg ut heller. Eg siktar mot ein plass på pallen, seier Turtveit.

Han er på Gålå, nokre mil nord for Lillehammer, for å gå norgescuprenn. Mens verdseliten skal til å slåst om sesongens første poeng i Ruka, er det ein plass i det gjevaste selskapet som ligg i potten for dei som er att på heimebøen. Ei handfull plassar er ledige i den nasjonale kvoten til neste helgs verdscupkonkurransar på Lillehammer. Vebjørn Turtveit ligg godt an i løypa til å kapra ein av dei.

2018-kopi?

Fredag går han 15 km klassisk i Gålå-løypene , nesten 1000 meter over havet like sør for Vinstra. Søndag er distansen den same, men stilarten er skøyting. I tilsvarande renn i fjor tok vossingen andre- og tredjeplass - og vart løna med verdscupstart nettopp på Lillehammer. Oppnår han noko liknande denne gongen, er han heilt sikker på å få ein ny sjanse i OL-byen om ei veke.

– Eg likar det presset som ligg i at eg er nøydd til å prestera. Eg har ikkje like lett for å fyra meg opp til eit testrenn, seier Turtveit.

Det er dugande løparar, mange av dei han konkurrerer mot denne helga. Klæbo, Krüger, Tønseth og Holund er sant nok i dei finske skogane på verdscuptur, men Niklas Dyrhaug og Mattis Stenshagen representerer landslaget på Gålå.

– Bak dei er det veldig mange gode løparar å bryna seg på, fortel Vebjørn Turtveit og peikar på Martin Løwstrøm Nyenget, Daniel Stock og Eirik Augdal som nokre av dei aller mest skarpskodde. Førstnemnde fekk ei framifrå sesongopning med sjette- og andreplass på Beitostølen.

Austpå på tredje veka

Vebjørn Turtveit vart åttar i klassiskrennet, slått med godt over minuttet av vinnaren, Didrik Tønseth. I skøyting var han betydeleg nærmare, 24,4 sekund bak dagens raskaste, Simen Hegstad Krüger. På plassen framfor seg hadde han sambygdingen Sjur Røthe.

– Men han datt, understrekar Turtveit.

25-åringen har investert mykje i denne sesongen. Han trenar nett like mykje som landslagsløparane, og er tvers gjennom seriøs i alt han gjer. Då er det viktig for han at han opplever at han får att for innsatsen.

No er han på Austlandet på snart tredje veka. Treningstilhøva her er langt betre enn heime på Voss.

Dilemma

– Det har kome 30–40 cm snø, og her på arenaen er det rundt sju minus. Tilhøva er heilt framifrå, seier Turtveit. Han er ein del av eit lokalt satsingslag under Norges Skiforbund. Til saman er dei ni løparar på Gålå. Rundt seg har dei smøreteam, skitestarar og sekundantar. Far til Vebjørn, Trygve, er ein del av støtteapparatet.

Turtveit melder om stigande form. Han kjende seg tung i dagane før renna på Beito. Han trenar med meir overskot no enn han gjorde i sommar og i haust. Dilemmaet for ein som aspirerer til ein plass på landslaget, er at han må vera god ikkje berre i uttaksrenn, men også må visa seg tilliten verdig når han får tillit.