Grüner – Stavanger Oilers 2–9 (1-3, 0-3, 1-3)

OSLO: Det tok litt tid før Oilers kom i gang i Grünerhallen, men så løsnet det. Spesielt for Ludvig Hoff. Halvveis ut i første periode sto det 0–0 før Ludvig Hoff satt inn sitt første for dagen. Det i et overtall.