Kompisene Petter Sølvberg og Petter Solberg vokste opp med bil. Endelig fikk den ukjente navnebroren selv stå øverst på pallen.

Petter Solberg (45) og Petter Sølvberg (46) startet samtidig med radiostyrt bil hjemme i Spydeberg. De ble begge vinnere.

Petter Sølvberg får nå fylt opp premieskapet sitt i Østfold. Fredrik Hagen

ELVERUM: Men der Solberg senere ble verdensmester i rally, tok Sølvberg søndag sin første NM-tittel ved å radiostyre en minibil. Farten i den klassen er det ikke noe å si på. Hadde det ikke vært så våte og vanskelige forhold på banen, ville farten på langsiden kommet opp i over 90 km/t.

Nå ble det færre runder og litt lavere gjennomsnittsfart, men nettopp det førte til at Sølvbergs rutine kom til sin rett.

Før finalen snakket alle om 14-åringen Olav Dahle, som var best i kvalifiseringen og dermed hadde pole position. Han måtte gi seg på grunn av mekaniske problemer i løpet av de 45 minuttene finalen varte.

– Det handler om å holde hodet kaldt og ta de rette valgene når det gjelder dekk og oppsett, sier Petter Sølvberg.

Det er som å høre Solberg i glansdagene, da dekkvalg ofte var nøkkelen som kunne føre til suksess eller nederlag.

Barndomskompisen Petter Solberg har fått feire med champagne flere ganger. Denne gangen var det Petter Sølvberg sin tur. Fredrik Hagen

Fakta Radiostyrt bil Minner om en miniutgave av Formel 1, siden det er pitstopp underveis med fylling av drivstoff og eventuelt dekkskift. Bilene i dette NM var én tiendedel av full størrelse. Farkostene veier minimum 1650 gram. Alt bilteknisk er godkjent gjennom det europeiske forbundet (EFRA). Finnes i fire klasser. På banen på Starmoen ble det konkurrert i fuel touring, biler som går på nitrometanol. Elektro touring er elbiler som går på batteri. Buggy er biler som kan hoppe, i skala 1:8 (nitro) og 1:10 (el). Large scale er i størrelse 1:5. De går på 95 oktan bensin. I Norge er det omtrent 50 klubber. Bilen koster fra 13.000 til 15.000 kroner. Bruktbil er et godt alternativ. Radiostyrt bil inngår som en gren i Norges Motorsportforbund, som har 21 ulike disipliner. Vis mer

Liten og rask

Radiostyrt bil er noe de fleste ikke får fullt ferdig.

– Jeg fikk den i tusen biter, og alle bygger dem opp selv, forklarer østfoldingen.

Han satset på modellen Xray, men det finnes omtrent ti ulike typer. Førerne står med en radio i hånden, der pekefinger kontrollerer brems og gass. Med den andre hånden styres farkosten på banen som var på 267 meter. Idealsporet er på 233.

Runde etter runde gikk det med hvinende dur.

Via en transponder, et elektronisk telleverk inne i bilen, var det mulig å holde oversikt over antall runder, som kunne leses på en skjerm. Men sjåførene har mer enn nok med å konsentrere seg om sitt eget kjøretøy. Og de gangene de raske farkostene kjørte ut, måtte teamets mekaniker løpe ut på banen og få bilen i gang igjen.

– Jeg var ganske stiv i fingrene og skjelven i bena da alt var over, sier Sølvberg, som representerer Oslo Modellbilklubb. Han kom foran Trygve Berntsen, også han fra Spydeberg.

Store veier for små biler. Det går unna for de radiostyrte bilene. Fredrik Hagen

Solberg-brødrenes ungdomskompis

Det var han som hjalp brødrene Petter og Henning Solberg da de som ungdommer søkte til radiostyrt bil.

60-åringen Berntsen har holdt på med dette i 25 år og presiserer at evnen til å være nøye med detaljene, er viktig i denne sporten.

– Jeg skled av banen i starten, men klarte heldigvis å kjøre meg opp, sier Berntsen

Sølvberg mener det ble litt bingo, fordi valget av bil også måtte avgjøres før start. Han hadde Pål Brenne som sin gode hjelper. Normalt er Berntsen mekanikeren til norgesmesteren, men siden begge kom blant de to som fikk være med i finalen, måtte Brenne steppe inn.

I NM deltok kun menn, men som grenleder Anders Mikkelsen sier:

– Vi skulle veldig gjerne hatt med mange kvinner. Det er ingen fysiske forskjeller på dette. Det som trengs er konsentrasjon og nøyaktighet. For deltagerne er det selvutviklende å være med. Du må kjenne deg selv som menneske, og hva som er dine sterke og svake sider.

Petter Solberg er Norges beste rallykjører noensinne. Bradley Collyer / PA

Fikk solid fangst

Petter Sølvberg fikk med seg gullmedalje, laurbærkrans, en gedigen pokal og kongepokal. Dessuten ble han våt etter «Ja vi elsker» og den tradisjonelle champagnefeiringen på pallen.

– Denne kan jeg jo kjøre på, sa mesteren om drikken uten alkohol.

I denne idretten er det fabrikkjørere som tjener godt i utlandet, men på det nivået er ikke Sølvberg.

– Jeg er min egen fabrikkjører. Jeg sponser meg selv, ler han.