Hovland reiste seg etter uvanlig tabbe – ligger på delt 17. plass

Viktor Hovland (25) hentet seg inn etter en dobbel bogey og klatrer oppover på sammenlagtlisten i Skottland.

Etter en praktrunde på dag to av Scottish Open, fortsatte Viktor Hovland storspillet på dag tre til tross for en festbrems på hull åtte.

For runden startet bra med to birdier og fem par på de syv første hullene – men så måtte Hovland på skogstur.

Utslaget på hull åtte forsvant langt ut til høyre for greenen og landet i utfordrende terreng. Det straffet seg og nordmannen endte opp med dobbel bogey på hullet.

Det satte tilsynelatende ingen stopper for 25-åringen. På de siste ti hullene satte Hovland fire nye birdies, og til tross for bogey på hull 13 gikk han runden tre slag under par.

Hovland irriterte seg kraftig over tabben på hull 13. Se video øverst i saken!

Med det klatret Hovland tolv plasser og ligger foreløpig på en delt 17. plass sammenlagt – syv slag under par.

Rory McIlroy leder turneringen foreløpig med 14 slag under par.

Scottish Open er generalprøven før majorturneringen British Open. Hovland kom på fjerdeplass i fjorårets utgave, noe som var hans beste resultat i en major frem til han kom på annenplass i PGA Championship i mai.