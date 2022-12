Overraskende Brækhus-comeback – satt opp til kamp i USA neste helg

Cecilia Brækhus (41) skal etter planen møte argentinske Marisa Joana Portillo (34) allerede om en uke.

PÅ VEI TILBAKE: Cecilia Brækhus, her avbildet før kampen mot Jessica McCaskill i mars i fjor, skal etter planen bokse neste helg.

Per Opsahl, VG

15 minutter siden

Ifølge databasen boxrec.com skal Brækhus gå kampen på Commerce Casino natt til søndag 18. desember, norsk tid. Det er Oscar De La Hoyas promotorselskap Golden Boy Promotions som arrangerer stevnet.

Portillo har 19 seirer, 15 tap og tre uavgjorte i karrieren, og skal i utgangspunktet ikke være i nærheten av å true Brækhus. Portillo har gått alle kampene sine i lavere vektklasser, og aldri veid inn mer enn 61,9 kg. Nå skal hun altså opp mot Brækhus i super weltervekt (70 kg).

Det er foreløpig ikke kommet ut noen pressemelding om oppgjøret, men det blir i så fall 41-åringens første kamp siden det andre tapet mot Jessica McCaskill i mars i fjor.

Brækhus har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Tidligere i år gjorde Brækhus det klart at hun går opp en vektklasse, og nå skal kjempe i super weltervekt. Hun skulle egentlig møte svenske Patricia Berghult på et stevne i Colombia i sommer.

Først ble oppgjøret utsatt, og deretter avlyst. Jennifer Lopez, som var en del av underholdningen, trakk seg fordi hun skulle på bryllupsreise.

Cecilia Brækhus var lenge regnet for å være verdens beste kvinnebokser, og står med 36 seirer og to tap i karrieren. Hun har hatt alle de fire store beltene i weltervekt, og var ubeseiret i over 13 år som profesjonell.

Brækhus vant overlegent mot Victoria Noelia Bustos i desember 2019, men har tapt begge kampene hun har gått siden da – mot McCaskill i august 2020 og i mars 2021.

PS! Terri Harper har for øyeblikket WBA-tittelen i super weltervekt. Natasha Jonas har WBC, IBF og WBO-beltene.