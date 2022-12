Drama etter sensasjonell italiensk 2. plass: - Pål er lynforbannet

Et knallhardt første semifinaleheat for herrene, som ender med at Lucas Chanavat og Pål Golberg tar seg direkte til finale, mens Calle Halfvarsson må håpe at tiden er god nok. For Even Northug er dagen over, med en femteplass i dette heatet.

– Det var imponerende av Pål Golberg, konkluderer NRKs ekspert Fredrik Aukland.