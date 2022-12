VM-plan lå i dvale i sju år: – Jeg er skuffet

Trondheim-VMs nye storsatsing kommer kun drøye to år før mesterskapet starter. Det skaper reaksjoner.

Siri Darell, Rita Ottervik, Morten Wolden, Guri Knotten og Erik Røste under FIS-kongressen i Hellas der Trondheim tapte kampen om 2023-VM. Nå får VM-eierne kritikk for å ha dårlig tid på å engasjere næringslivet.

7 minutter siden

– Det er positivt at de har kommet i gang, men jeg er skuffet over at det har tatt så lang tid.

Syv år etter at Per Lund var med og ga en klar anbefaling til Norges Skiforbund, var han mandag med på oppstarten til møteplassen Spor SporTrondheim-VMs nyetablerte næringslivsnettverk. Målet er å utnytte mulighetene store mesterskap gir Trondheim, Trøndelag og Midt-Norge. på Scandic Nidelven.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn