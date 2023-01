Barcelona holdt unna i toppkamp – stjerner i brytekamp på overtid

Barcelona holdt buret rent mot et aggressivt Atlético Madrid og vant 1-0. På overtid kokte det over for Stefan Savic og Ferrán Torres. Begge ble utvist.

fullskjerm neste GODT GREP: Stefan Savic og Ferrán Torres røk i tottene på hverandre. 1 av 3 Foto: THOMAS COEX / AFP

08.01.2023 23:02

Seieren sender Barcelona tre poeng foran Real Madrid på 2.-plass i La Liga. Atlético Madrid er på 5.-plass med 14 poeng opp til serielederen.

Mens hjemmelaget jaktet på en utligning på overtid, havnet Savic og Torres i klammeri. Det utviklet seg til å bli en liten slåsskamp med de to hissigproppene. Dommer José Luis Munuera sendte duoen i dusjen.

Antoine Griezmann trodde han klarte å utligne sent i overtiden, men avslutningen ble reddet på strek.

Ousmane Dembélé satte inn kampens eneste mål etter halvspilt første omgang. Målet kom etter en flott opprulling av bortelaget.

Barcelona har kun sluppet inn seks mål i løpet av de 16 første kampene i La Liga.