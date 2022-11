Bare én ting manglet for å gjøre Mattias sin kveld perfekt

Norges kaptein fikk skryt av sjefen etter at Danmark ble feid av isen. Selv ergret Mattias Nørstebø seg over at han ikke scoret foran hjemmefansen.

Mattias Nørstebø og Norge ble takket av isen i Leangen Arena med trampeklapp fra publikum. - Helt fantastisk, sier Nørstebø om opplevelsen da Danmark ble slått.

12. nov. 2022 19:58 Sist oppdatert nå nettopp

Norge - Danmark 4–0

– Helt fantastisk, sier Mattias Nørstebø om slå Danmark i en fullsatt Leangen Arena og motta trampeklapp fra publikum da seieren var sikret.