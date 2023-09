Oslo Maraton-vinneren disket

Frew Zenebe Brkineh (38) tok til tårene etter å ha løpt inn til seier i Oslo Maraton. Like etter kom kontrabeskjeden.

JUBLET FOR SEIER: Frew Zenebe Brkineh før han ble diskvalifisert.





Publisert: 16.09.2023 13:13

Brkineh ble nemlig diskvalifisert etter at juryen mente han hadde kuttet flere svinger underveis i løpet.

Nettavisen omtalte saken først.

– Det er vanskelig på personlig plan, men reglene er ganske klare ifølge dommeren. Man må følge løya. Det er aldri noe gøy å diskvalifisere noen, men dessverre er det ikke første gang det skjer, sier løpsleder Edwin Ingebrigtsen til Nettavisen.

Brkineh fra Sandnes IL løp på tiden 2.25,24. Etter at han ble disket gikk seieren til Tage Morken Augustson fra Varegg på tiden 2.25,44.

I kvinneklassen var det tobarnsmoren Kristin Waaktaar Opland (41) fra Bratsberg som gikk til topps.

Opland løp over mål på Rådhusplassen på tiden 2.44,20. Nærmest fulgte britiske Melissah Gibson, men hun var slått med to og et halvt minutt. Gibson fikk tiden 2.46,49.

I tillegg til seier i Oslo Maraton, fikk Opland NM-gullet for seieren.

– Jeg liker å løpe i kuperte og varierende løyper. Det var denne. Og gøy med NM-gull. Det er nok høydepunktet så langt i karrieren, sier Opland i seiersintervjuet.