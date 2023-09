Verstappen i særklasse i Japan-kvalik

Max Verstappen (25) har tydeligvis bestemt seg for at sist helgs nederlag ikke skal gjenta seg. Han presterte en supertid på kvalifiseringen i Japan lørdag morgen.

Publisert: 23.09.2023 09:15

– Nå har Verstappen satt dolken mellom tennene, fastslår Viaplay-ekspert Thomas Schie.

Kvalifiseringen er ekstremt viktig på Suzuka. Det er vrient å kjøre forbi på denne banen.

– Det er 20 år siden noen var så suveren i kvalifiseringen her som det Verstappen er i dag, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen etter at Red Bull-føreren var mer enn et halvt sekund bedre enn nummer to.

Max Verstappen hadde ti seirer på rad før Carlos Sainz jr. vant sist helg - årets første seier for en ikke-Red Bull-fører.

– I dag føltes det virkelig bra, sier Verstappen i arenaintervjuet med Jean Alesi.

Oscar Piastri forlenget tidligere denne uken kontrakten med McLaren ut 2026. Både australieren og McLaren-teamet er i slag om dagen. Piastri skal stå ved siden av Verstappen i første startrekke søndag morgen. Lando Norris fikk tredje beste tid i kvalifiseringen.

– Det blir kult å starte i første rekke, sier Piastri.

Nummer fire var Ferraris Charles Leclerc, fulgt av Sergio Pérez i Red Bull.

Tidligere lørdag ble det kjent at AlphaTauri-duoen Yuki Tsunoda og Daniel Ricciardo får fortsatt tillit i 2024.

Logan Sargeant krasjet ut av kvalifiseringen før han hadde satt en eneste rundetid.

Han har det eneste setet som fortsatt ikke er bekreftet for 2024-sesongen. Teamkollega Alex Albon leder nå 16–0 over Sargeant i årets kvalifiseringer. Albon har 21 VM-poeng til nå - Sargeant har null.

– Det blir spennende å se hva som skjer med det setet, sier Viaplay-ekspert Thomas Schie - og er slett ikke sikker på at det fortsatt blir amerikanske Sargeant. Han nevner navn som fjorårets Formel 2-mester Felipe Drugovich og Liam Lawson, som for tiden er innstepp for Ricciardo i Formel 1.

Begge Alfa Romeo-førerne ble utslått i Q1. Valtteri Bottas var svært skuffet over det.