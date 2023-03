Tidligere Formel 1-sjef mener Hamilton ikke burde fått VM-tittel

Tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone (92) ønsket å «beskytte sporten» fra skandaler. Dermed endte Lewis Hamilton (38) opp med VM-tittelen i 2008.

ANGRER: Tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone ville ikke gitt Lewis Hamilton VM-tittelen i 2008 om han fikk gjøre om avgjørelsen i dag.

Singapore Grand Prix i 2008 ble et av sportens mest kontroversielle løp.

Skandale-løpet blir husket for at Renault-fører Nelson Piquet Junior krasjet bilen sin med vilje for å tvinge frem en sikkerhetsbil, sikkerhetsbil,En bil som kjører i front og som setter en grense for hastigheten til de konkurrerende bilene når det har oppstått en større ulykke eller obstruksjon på banen. Sikkerhetsbilen samler da opp feltet slik at banemannskaper får mulighet til å rydde eventuelle hindringer med mindre risiko for å bli påkjørt. og gi lagkamerat Fernando Alonso en fordel i løpet.

Ferrari-fører Felipe Massa ledet løpet etter 14 runder, men gikk sammen med de andre i teten inn til et pit stop etter at Piquet Junior krasjet.

Alonso hadde nettopp vært inne til et pit stop, overtok ledelsen i løpen og endte opp med å vinne etter å ha startet som nummer 15.

Felipe Massa ble nummer 13 etter et mislykket pit stop, og måtte se Lewis Hamilton øke ledelsen i VM til syv poeng før sesongens tre siste løp.

I et intervju med F1 Insider sier Ecclestone at Felipe Massa «fortjente» VM-tittelen i 2008, og forteller at han angrer på å ikke ha kansellert løpet i Singapore.

Ecclestone forteller videre at han og tidligere president i FIA FIADet internasjonale bilsportforbundet. Federation internationale de l'automobile, forkortet til FIA., Max Mosley, var klar over at løpet var fikset allerede samme år, men valgte å skjule skandalen.

– Piquet Junior var under et stort press med tanke på kontraktsforlengelse og gjorde det teamet ba han om. Vi bestemte oss for å ikke gjøre noe den gang. Vi ønsket å beskytte sporten og redde den fra en stor skandale, sier Ecclestone ifølge F1 Insider.

Året etter (2009) innrømmet Piquet jr. at han krasjet med vilje på ordre fra Renault, og teamsjef Flavio Briatore ble utestengt på livstid fra alle arrangement arrangert av FIA. Hverken Hamilton eller andre fra McLaren-laget var involvert i situasjonen.

Hamiltons VM-tittel fra 2008 var allerede delt ut og forble gyldig. Det angrer den tidligere Formel 1 – sjefen på:

– Vi burde ha kansellert løpet i Singapore etter den hendelsen. Da hadde den aldri vært gyldig for mesterskapskampen og Felipe Massa ville vært verdensmester, og ikke Lewis Hamilton.

Hamilton vant VM i 2008 med 1 enslig poeng etter å ha blitt nummer fem i sesongavslutningen i Sao Paolo.

Massa leverte sin beste sesong, både før og siden, med annenplass i VM-sammendraget.

– Jeg synes fortsatt synd på Massa. Han vant det siste løpet på hjemmebane i Sao Paolo og gjorde alt riktig. Han ble snytt for tittelen han fortjente, mens Hamilton hadde all flaks i verden og vant sitt første VM.

Siden den gang har Hamilton vunnet ytterligere seks mesterskap og er, sammen med Michael Schumacher, mestvinnende i Formel 1. Men for Ecclestone bidrar 2008-sesongen i hvordan han rangerer de to.

– I dag ville jeg håndtert situasjonen annerledes. Michael Schumacher er fortsatt den eneste med syv VM-titler i mine øyne. Selv om statistikken sier noe annet.