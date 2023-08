Var inspirasjonen til Hollywood-filmen «The Blind Side»: Michael Oher saksøker ekteparet Tuohy

Hollywood-filmen «The Blind Side» er basert på deres historie. Nå anklager den tidligere NFL-spilleren Michael Oher familien Tuohy for å ha tjent seg rike på hans bekostning.

PÅ BENKEN: Michael Oher på benken under en NFL-kamp mellom det daværende laget hans The Baltimore Ravens og Buffalo Bills i Baltimore i oktober 2010. Vis mer

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 07:07

Den tidligere NFL-stjernen Michael Ohers historie ble kjent gjennom den Oscar-vinnende Hollywood-filmen «The Blind Side» fra 2009.

Filmen viser en ung, svart mann fra et fattig nabolag som tas inn av en velstående, hvit familie. Sammen sørger de for at Oher spiller seg hele veien til den amerikanske fotballigaen NFL.

Nå anklager Oher, som i dag er 37 år gammel, ekteparet Sean og Leigh Anne Tuohy for å ha løyet til ham, skriver nyhetsbyrået AP.

I et søksmål levert til retten i Tennessee mandag, hevder han at de fikk ham til å signere papirer som gjorde dem til vergene hans istedenfor adoptivforeldrene slik Oher selv trodde.

Dette skal ha skjedd for nesten 20 år siden, da Oher var 18 år gammel.

I søksmålet ber Oher om at vergemålet avsluttes. Han krever også at alt familien Tuohy har tjent på bruken av hans navn og historie gås gjennom, og han ber om å få betalt det han mener de skylder ham.

PÅ OSCAR-UTDELINGEN: Leigh Ann og Sean Tuohy ankommer Oscar-utdelingen i 2010. Vis mer

Oher anklager ekteparet Tuohy for å ha «tjent seg rike på hans bekostning» ved å uriktig fremstille seg selv som hans adoptivforeldre, skriver AP.

Han hevder at vergemålet som ble inngått gjorde at de kunne selge rettighetene til hans historie til filmskaperne av «The Blind Side» – uten at han selv fikk en krone.

– Oher oppdaget denne løgnen til sin store fortvilelse i februar 2023, da han oppdaget at vergemålet han gikk med på, og som skulle gjøre ham til et medlem av Tuohy-familien, faktisk ikke ga ham noe familiært forhold til Tuohy-ene i det hele tatt, står det blant annet i søksmålet.

– Vi er knust

Steve Farese, som representerer ekteparet som nå er saksøkt, sier til AP at de vil sende inn et svar på anklagene til retten. Han vil ikke kommentere saken natt til tirsdag norsk tid.

Sean Tuohy sier til lokalavisen The Daily Memphian at han og kona vil avslutte vergemålet om dette er Ohers ønske. Dette ble inngått for å tilfredsstille krav fra college-forbundet NCAA, sier han til avisen.

– Vi er knust. Det er fælt å tenke på at vi skulle tjent penger på noen av barna våre. Men vi vil elske 37 år gamle Michael akkurat sånn som vi elsket 16 år gamle Michael, sier han videre.

I boken «In a Heartbeat: Sharing the Power of Cheerful Giving» fra 2010, skriver ekteparet Tuohy ifølge Guardian at de delte pengene de fikk for Hollywood-suksessen «The Blind Side» på fem: Seg selv, de to barna sine og Michael Oher.

VANT OSCAR: Sandra Bullock vant Oscar for sin rolle som Leigh Anne Tuohy i dramafilmen «The Blind Side». Quinton Aaron (bak) spilte Michael Oher. Vis mer

– Informerte ikke Oher

Den tidligere NFL-spilleren Michael Oher flyttet inn hos familien Tuohy like før han skulle starte sitt siste år på college. Han skal ha blitt bedt om å kalle dem mamma og pappa.

Papirene om vergemålet ble fylt ut like etter at han fylte 18 år. Oher hevder at han fikk beskjed om at målet var adopsjon.

– De informerte ikke Oher om at de ville ha kontrollen over alle hans kontrakter, og Michael forsto ikke at han frasa seg rettigheten til å bestemme over sine egne kontrakter dersom vergemålet gikk gjennom, står det i søksmålet.