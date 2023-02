Strømstøtteordningen for idretten forlenges ut neste år

Regjeringen forlenger strømstøtteordningen for idretten ut 2024.

FORLENGES: Idretten får fortsatt strømstøtteordning.

15.02.2023 18:40

Strømstøtteordningen for idrett og frivillig sektor har hatt samme høye kompensasjonsgrad som strømstønadsordningen for husholdninger. Det vil fortsette videre.

– Barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter selv om mange familier har det tøffere økonomisk. Dette er noe regjeringa prioriterer høyt. Derfor har vi allerede satt av 100 millioner kroner til deltagelse i idretten og derfor styrker og forlenger vi strømstøtteordningen til frivillig sektor, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til VG.

Kultur - og likestillingsdepartementet opplyser også at kompensasjonsgraden økes sammenlignet med i fjor sommer. I år vil 90 prosent av gjennomsnittlige strømpriser over 70 øre dekkes i ordningen også fra 1. juni og ut neste år.

– Vi vet at gode og forutsigbare rammer er utrolig viktig for at frivillige lag og foreninger skal skape aktivitet for barn og unge. Vi har hele tiden sagt at vi skal stille opp så lenge det trengs, og nå gjør vi også ordningen bedre, sier Trettebergstuen.