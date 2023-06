Langaker tapte tittelkampen i Bangkok

Tommy Lilleskog Langaker (29) utfordret i natt den amerikanske lettvektsmesteren Kade Routolo (20) på et ONE-stevne i Thailand.

SJELDENT TAP: Tommy Lilleskog Langaker har etablert seg i kampsportorganisasjonen ONE.

10.06.2023 12:23

Haugesund-fighteren har hatt enorm suksess etter at han signerte for kampsportorganisasjonen ONE, og på de to første kampene innkasserte han over en million kroner i bonusutbetalinger etter to overbevisende seirer.

Men i kampen i submission grappling mot lettvektsmester Ruotolo ble det et knepent poengtap.

Fakta Tommy Lilleskog Langaker Født: 8. februar 1994 (29 år) Bosted: Haugesund Høyde: 178 Konkurransevekt: 77 kg i ONE (lettvekt) Meritter: Seier i Place IBJJF European Open (2020)

Seier i Copa Podio Grand Prix (2019)

Seier i AJP Abu Dhabi Pro (2019)

Seier i AJP Grand Slam AD (2020 og 2022)

Seier i SWOP Swedish Open (2017 og 2019)

2. plass IBJJF World Championship (2018)

2. plass IBJJF European Open (2019 og 2022)

2. plass IBJJF Pans Championship (2018)

2. plass AJP Abu Dhabi World Pro (2021)

3. plass IBJJF World Championship (2021)

3. plass IBJJF European Open (2018) Vis mer

Det tette oppgjøret gikk tiden ut, og etter ti minutter med teknisk grappling på skyhøyt nivå bestemte dommerne at Ruotolo fikk beholde beltet.

Seieren var Ruotolos 19. strake, og det amerikanske «vidunderbarnet» kommer etter all sannsynlighet også til å satse på MMA fremover. Både Langaker og Ruotolo har sin bakgrunn fra brasiliansk jiu-jitsu (BJJ), og submission wrestling er veldig likt, bare med litt andre regler.

Langaker har én kamp igjen av kontrakten med kampsportorganisasjonen som arrangerer stevner der kamper i forskjellige grener som blant annet MMA, kickboksing, thaiboksing og submission grappling foregår samme kveld.

– Tommys avtale med ONE er en fire kampers avtale der han får 150.000 kroner per kamp pluss bonuser, sa Langakers manager David Garcia til VG før tittelkampen.