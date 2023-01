Klokt sagt av den gamle RBK-mannen

13.01.2023 09:06 Oppdatert 13.01.2023 09:34

Trøndelagsmøtet: Karl-Petter Løken og Tove Moe Dyrhaug var en del av panelet på Hell torsdag kveld.

KOMMENTAR: Hvorfor skal Norge arrangere digre sportsmesterskap, for eksempel OL? Blant annet for å statuere et eksempel.

HELL: 2025 kan bli et voldsomt idrettsår i Trondheim, ikke så ulikt det vi opplevde i 1997. Da foregikk ski-VM og kvartfinale i fotballens Champions League mellom Rosenborg og Juventus omtrent på samme tid.

Om to år blir det håndball-VM for herrer på nyåret. Senere på vinteren kommer ski-VM og på sommeren er håpet at det blir spilt EM-kamper for kvinner på Lerkendal.

