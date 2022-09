Blir kontaktet av frustrerte utøvere: – Et tøft klima

Trønderen Berit Mogstad føler hun representerer store deler av Ski-Norge. Etter uttaksbråket i vinter ville mange dele sine meninger og historier med henne.

Et år i langrennskomiteen har gitt Berit Mogstad mersmak på skiverv. I Gåsaparken på Bakklandet deler hun sine erfaringer fra sitt første år som utøverrepresentant i komiteen.

– Jeg utvikler meg i rollen og det er naturlig for meg å se videre på større verv i fremtida. Jeg er en ordentlig idrettsnerd som vil utvikle meg på flere områder.

Det er et drøyt år siden Berit Mogstad ble en del av langrennskomiteen i Norges Skiforbund. Det er det øverste organet i norsk langrenn og komiteen rapporterer til skistyret der president Tove Moe Dyrhaug er øverste leder. Under skitinget i Molde i juni ble Mogstad valgt for to nye år.