NFF bekrefter til VG: Dommer truffet av flaske etter kampen

BEKKESTUA (Stabæk-VIF 2–1) Hoveddommer Rohit Saggi skal ifølge TV 2 ha blitt truffet av en gjenstand fra publikum og måtte få hjelp til å komme seg på beina.

Det var flere omdiskuterte situasjoner i Stabæks 2–1-seier mot Vålerenga. Etter kampen ble Rohit Saggi truffet av en Cola-flaske. Saggi blir sett sittende utenfor spillertunnelen og må få hjelp til å komme seg på bena.

– Det ble kastet en colaflaske mot dommeren. Gikk i bakken og følte seg svimmel. Han er helt ok nå. Den personen er tatt hånd om av politiet. Vet ikke hvilket lag han heier på, sier NFF-delegat Vidar Hilmen til VG etter kampen.

Flere var uforstående til at hoveddommer Rohit Saggi og videoteamet i Oslo godkjente Mushaga Bakengas 2–0-scoring mot VIF.

I andre omgang ble hjemmelagets Fredrik Krogstad og Tobias Pachonik utvist og gjestene fikk straffe etter nye VAR-avgjørelser.

På tribunen ropte Stabæk-supporterne: «Hater, hater, hater NFF!» og «VAR hører ikke hjemme i Eliteserien!, mens hjemmelaget forsvarte seg med bare ni gjenværende spillere på banen.

Etter kampslutt forlot dommerteamet dommerteamet stadion til piping fra Nadderud-publikumet, mens Krogstad brølte til egne supportere i pur glede over tre poeng.

Etter at Kasper Høgh hadde sendt Stabæk i ledelsen på Nadderud, oppsto den første kontroversielle situasjonen. Med drøyt ti minutter igjen til pause dempet Bakenga et langt innkast fra Høgh innenfor 16-meteren. Ballen så ut til å treffe både låret og hendene til Stabæk-spissen.

Sekundet etterpå plasserte Bakenga ballen i mål. Dommer Rohit Saggi ventet i flere minutter på å godkjenne scoringen, men kamplederen markerte for mål etter å ha fått klarsignal fra VAR-teamet i Oslo.

– Hoveddommer uttaler seg etter kampen, skriver dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund til VG.

– Er det mål? utbrøt fotballkommentator Marius Skjelbæk i TV 2.

– Jeg har hendene helt inntil. Ifølge regelboken så er ikke det hands, så bra dømt, sier Bakenga til rettighetshaveren.

I sosiale medier var det flere som var overrasket over avgjørelsen fra dommerteamet.

I regelboken NFF kom ut med før sesongen står det følgende om «absolutte handssituasjoner»:

«Det er straffbar hands om en spiller uansett årsak berører ballen med arm/hånd, og umiddelbart setter den i motstanderlagets mål».

Det er også det samme som står i IFAB IFAB International Football Association Board: Internasjonal organisasjon som bestemmer reglene i fotball. Grunnlagt i 1886. FIFA har 50% av stemmene i alle saker i organisasjonen.sine retningslinjer under Law 12 i «Laws of the Game».

– Jeg kan ikke fatte hvorfor den ikke blir annullert for hands, sier fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2s fotballstudio.

Fem minutter etter sidebytte fikk Krogstad et dårlig touch, noe som bidro til at Stabæk-spilleren kastet seg inn i en takling på Seedy Jatta. Det bidro til nok en omdiskutert hendelsen.

Krogstad traff Vålerenga-spissen i ankelen, og fikk først gult kort. Etter at Saggi hadde sett situasjonen om igjen på video, gjorde dommeren om beslutningen og utviste Krogstad.

– Det er vanskelig å si. Det går så fort der.

Med under 10 minutter igjen av matchen fikk Vålerenga også straffe, etter at Tobias Pachonik ble vurdert til å ha tatt ballen med hånden innenfor egen 16-meter. Stabæk-spilleren fikk også rødt kort etter at Saggi hadde sett situasjonen på TV.

VIF-kaptein Stefan Strandberg reduserte deretter fra straffemerket for VIF, som angrep med 11 mot ni Stabæk-spillere mot slutten av kampen som ble avsluttet med åtte minutters tilleggstid.

2–1-resultatet gjør at Stabæk ligger på 6. plass i Eliteserien, mens Vålerenga er nummer ni.