Conte ferdig som Tottenham-sjef

Antonio Conte (53) er ferdig i Tottenham. Det bekrefter klubben på deres hjemmesider.

MORNA: Antonio Conte.

26.03.2023 23:25 Oppdatert 27.03.2023 00:46

Det ble spekulert i at han ikke kunne fortsette etter tiraden mot spillerne og eierne etter 3–3-oppgjøret mot Southampton sist helg.

Conte ga selv forklaringen på hvorfor laget hans ikke presterer som han forventet:

– Fordi de er vant til det i denne klubben. De spiller ikke for noe viktig. De ønsker ikke å spille under press eller være under press, fordi det er lettere. Sånn er Tottenhams historie, før han la til:

– Dette er typisk Tottenham. Eierne har vært her i 20 år, og de har ikke vunnet noe, men hvorfor? spurte Conte sarkastisk etter 3–3 mot Southampton.

Klubben skriver på sine hjemmesider at begge parter har blitt enige om avgjørelsen. Videre heter det at assistenttrener Cristian Stellini tar over som midlertidig manager ut sesongen, med Ryan Mason som assistent.

Conte har flere ganger gått hardt ut mot egen klubb. Jamie Carragher, tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-journalist, var blant dem som mente Conte ba om å få sparken:

Conte ble Tottenham-manager i november 2021, der han signerte en kontrakt som strekte seg ut sommeren 2023. Etter en god start for de hvitkledde har de store bragdene uteblitt – og igjen må Conte se seg nødt til å finne en ny jobb. Italieneren har trent fire forskjellige klubblag og ett landslag det siste tiåret.

På under en måned har Tottenham blitt slått ut av både FA-cupen og Champions League, i tillegg til to sure poengtap i ligaen mot Southampton og Wolverhampton.

Med ti gjenstående Premier League-kamper ligger de på en fjerdeplass med 49 poeng. Newcastle har to poeng mindre, men samtidig to kamper mindre spilt. Liverpool har også spilt to kamper mindre, men er syv poeng bak.

Det har allerede blitt spekulert i hvem som overtar ansvaret for London-klubben. På fredag kom det frem at Julian Nagelsmann (35) fikk sparken i Bayern München, og blir erstattet av Thomas Tuchel (48).

Nagelsmann er allerede oddsfavoritt til å ta over Tottenham. Nummer to på listen er tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino (51), som ledet laget fra 2014 til 2019. Hans siste managerjobb var i Paris Saint-Germain, der han fikk sparken sommeren 2022.