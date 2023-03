Thingnes Bø vant over fem millioner kroner i historisk sesong

Skiskytterstjernen Johannes Thingnes Bø gikk inn over fem millioner kroner da han satte sesongrekord med seier i 19 av 25 individuelle renn.

Johannes Thingnes Bø kan glise over store pengepremier denne sesongen. Foto: Javad Parsa / NTB

20.03.2023 13:04

Stryningen tok 16 enkeltseirer i verdenscupen og vant tre individuelle renn i VM. I tillegg vant han verdenscupen sammenlagt, sprintcupen og jaktstartcupen.

19 seirer i én og samme sesong er rekord. Det var kun seks renn som ikke hadde Thingnes Bø som vinner. Stryningen hadde selv den gamle rekorden på 16 triumfer.

Det har gitt klingende mynt i kassa til skiskytteren som til daglig holder til i Kongsvinger. Hele 461.000 euro (5,2 millioner kroner) står i Thingnes Bøs navn etter sesongen, viser tall fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han fikk rundt 170.000 kroner for hver seier i verdenscupen og over 300.000 for å vinne verdenscupen sammenlagt. I VM ble det 300.000 kroner ganger tre med seier på sprint, jaktstart og normaldistanse.

Han var også med på stafettseirer i Oberhof og fikk med seg noen kroner også derfra.

29-åringen har vært overlegen i mange av rennene denne sesongen og showet litt i avslutningshelgen i Holmenkollen.