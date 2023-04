Tre omstarter og kaos: – Formel 1 må gjøre noe med reglene

Dramatikk og kaos uten like i Formel 1-løpet i Australia søndag morgen: Løpet ble stoppet tre ganger - og førerne raser mot dommerne.

02.04.2023 09:36 Oppdatert 02.04.2023 10:39

Løpet ble avsluttet bak sikkerhetsbilen - med Max Verstappen (25) som vinner foran Lewis Hamilton (37).

Fernando Alonso (41) ble nummer tre og var rasende over at det ble såkalt rødflagg og omstart gang etter gang.

– Det er en håpløs regel. Hvordan i all verden kan man gjøre slik, spør Alonso på internradioen.

– Jeg har aldrli vært med på noe lignende, sier spanjolen i et intervju vist på Viaplay.

– Det første rødflagget var kanskje greit, men jeg skjønte ikke noe av det andre, sier Max Verstappen i et Viaplay-intervju.

– Nå er det mye sirkus. Formel 1 må gjøre noe med reglene, sier Viaplay-ekspert Thomas Schie på sendingen.

– Regelverket er ikke godt nok. Det blir en farse, fastslår hans Viaplay-kollega Atle Gulbrandsen.

– Her er det mye som kommer til å bli diskutert i etterkant. Det blir litt «joker nord», sier Stein Pettersen ved hans side.

I ettertid har det kommet bilder som tyder på at Verstappen sto en halvmeter for langt framme i den siste omstarten, og i Viaplay-studio ble det spekulert i om han risikerer for eksempel en fem-sekunders-straff for det. Men ifølge Viaplays David Coulthard er det sensorer som skal fange opp slikt:

– Jeg sto på linja, ikke over, så det er greit, sier Verstappen selv i et intervju vist på Viaplay, og får støtte av Mercedes-sjefen Toto Wolff i det.

George Russell (25) tok starten i Australia Grand Prix - men så startet problemene for briten. Det endte med at motoren gikk opp i røyk. Max Verstappen (25) ble som ventet suveren vinner, hans 37. triumf i karrieren og hans første i Australia.

– De (Mercedes) gjorde det vanskelig for oss, og jeg var litt forsiktig, sier Verstappen.

Russells Mercedes-kollega Lewis Hamilton tok en sterk 2. plass. Fernando Alonso ble nummer tre - hans tredje pallplass av tre mulige i 2023.

– Jeg er veldig skuffet. Alt som kan gå galt, går galt, sier Russell til Viaplay.

Australia Grand Prix hadde først to stående omstarter som følge av krasjer (Alex Albon tidlig i løpet og Kevin Magnussen helt mot slutten) som ga rødflagg. Men etter den andre omstarten ble det flere krasjer og fullstendig kaos. Den tredje omstarten ble bak sikkerhetsbil.

De to Mercedes-førerne Russell og Hamilton sto i andre og tredje startspor - og det var spenning til om de kunne ta opp kampen med Verstappen.

Og Russell tok starten. Et par svinger senere kjørte også Lewis Hamilton forbi Verstappen. To Mercedes’er i teten var oppsiktsvekkende.

Så var Russell maksimalt uheldig, for han ble hentet inn til dekkskifte like før en Alex Albon-krasj gjorde at det ble rødflagg.

Uflaksen fortsatte for Russell da motoren hans sto i full fyr etter 17 runder. Det er første gang Russell må bryte et løp for Mercedes med tekniske problemer.

Max Verstappen sto uten seier i Australia før søndagens løp, men var totalt overlegen etter at han enkelt kjørte forbi Hamilton. Det er hans 37. Grand Prix-seier i karrieren.

På slutten kjørte Kevin Magnussen inn i muren, så dekket ble revet av. Dermed måtte sikkerhetsbilen inn, og det ble rødflagg på grunn av alle delene fra Haas-bilen som lå i veibanen.

Dermed skulle avslutningen av løpet være to runder «sprint». Men omstarten endte i et drama med flere krasjer - og nok et rødflagg! Carlos Sainz fikk fem sekunders straff etter sammenstøtet med Alonso og endte derfor utenfor poengplass. Sainz var rasende over straffen.

Så var spørsmålet: Nok en stående omstart eller skulle løpet avsluttes?

– Det er inkonsekvent om de ikke skal ha ny stående omstart, mener Atle Gulbrandsen.

Men det endte med start bak sikkerhetsbilen. Og bilene rullet rolig i mål i samme rekkefølge som de startet.

Charles Leclerc har hatt en grusom helg i Australia. Hans løp var over etter bare tre runder etter et sammenstøt med Lance Stroll. 2023-sesongen har vært en voldsom nedtur for Lelcerc til nå. For ett år siden ledet han VM etter tre løp.

– Det er ekstremt frustrerende. Nok en mareritthelg, sier Leclerc til Viaplay.

Alpine-førerne var på vei til å oppleve en skikkelig opptur. Men både Pierre Gasly og Esteban Ocon krasjet ut etter omstarten på runde 56.